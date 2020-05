cuntegn

Motiv: Coronavirus - Scumond da fieu absolut fin ils 20 da matg

Dapi ils 23 da mars datti en Grischun in scumond da fieu absolut. En il liber n'èsi betg permess da far fieu. In motiv perquai saja, ch'igl ha pluvì relativ pauc quest onn. In auter motiv è dentant il coronavirus.