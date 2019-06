Il dumber da mustgins-tigher en il Grischun crescha. L’onn passà è danovamain vegnì registrà in augment en il sid dal Mesauc. Plinavant han ins er constatà per l’emprima giada singuls mustgins en Bregaglia, a Brusio e Cuira. Perquai less il chantun prender mesiras, di Marco Lanfranchi da l'uffizi per natira ed ambient. En las regiuns pertutgadas vul ins cumbatter uss il mustgin-tigher ed ins vul er infurmar meglier la populaziun.

Er dumber da mustgin da chaglia è creschì

Tenor il rapport dal Uffizi per la natira e la cuntrada dal Grischun è era il dumber da mustgins da chaglia asiatics creschì. En cumparaziun cun il mustgin-tigher na vesa la Confederaziun dentant nagin privel grond tar il mustgin da chaglia. En vista als novs resultats duai il nov monitoring da mustgins er cuntinuar durant il 2019.

RR novitads 12:00