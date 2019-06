cuntegn

Mustgin agressiv da l'Asia - En Svizra na ston ins betg temair malsognas dal mustgin

Las malsognas fan sgarschur: febra da dengue, febra da chicungunya u virus da zika. Il mustgin-tigher transmetta quests virus cun furar in carstgaun malsaun e suenter furar auters carstgauns – en Svizra na saja quai dentant betg in problem, di il professer per parasitologia Peter Deplazes.