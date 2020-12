En il Grischun datti in segund cas confermà d'ina mutaziun dal coronavirus. Quai ha ditg la media chantunala, Marina Jamnicki, envers RTR. Che la mutaziun è arrivada en Grischun, na fa dentant betg surstar ella. Insatge extraordinari na saja ina mutaziun d'in virus betg.

En il Grischun datti in segund cas confermà da la mutaziun dal coronavirus ch'è vegnida observada en la Gronda Britannia. Quai ha ditg la media chantunala, Marina Jamnicki, envers RTR. Nua che las duas persunas èn s'infectadas na saja dentant anc betg sclerì dal tut.

Las duas persunas sajan parentas ina cun l'autra. Ellas sajan dentant vegnidas da differents pajais en Svizra. Perquai quinta la media chantunala, ch'ellas èn s'infectadas en differents lieus. Il chantun intercureschia uss ils cas.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Mutaziun dal virus Emprim cas da la mutaziun en il Grischun 27.12.2020

Bleras dumondas avertas

Davart la mutaziun dal coronavirus datti anc relativ paucas infurmaziuns. I dettia indizis, che la mutaziun dal virus sa derasia pli ferm. Infecziuns pli grevas na chaschunia ella dentant betg, uschia la media chantunala. Lavar ils mauns e tegnair distanza saja vinavant ina buna protecziun.

Vinavant saja er pussibel, che la mutaziun saja schon pli ditg en Svizra ed en Grischun. Quai fiss tenor Marina Jamnicki ina decleraziun pussibla per il ferm augment da novas infecziuns durant l'october. Dal tut sclerì n'è quai dentant betg.

«Mutaziuns tutgan tar in virus»

Che la mutaziun è arrivada en Grischun, na fa dentant betg surstar la media chantunala. In virus muteschia per pudair infectar dapli persunas – e per uschia surviver.

Quai è in normal decurs d'in virus – la malsogna resta la medema, forsa che las expressiuns èn in pau autras.

Il chantun veglia tegnair in egl sin las mutaziuns. Differents labors veglian controllar retroactivamain, nua che las mutaziuns èn gia sa mussadas. Vinavant vegnia sin tut il mund perscrutà. Insatge extraordinari na saja ina mutaziun dentant betg. I saja però in factur dapli, ch'ins stoppia resguardar, ha declerà Marina Jamnicki.