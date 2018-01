Navaglias bloccheschan pliras vischnancas en il Grischun

Adina dapli naiv e la situaziun da lavinas fitg precara han sfurzà da serrar diversas vias e colliaziuns en il Grischun. Actualmain èn cunzunt pertutgadas la Surselva, il Partenz, Tavau, l'Engiadina Bassa, la Val Müstair ed il Samignun.

Curt e concis

Part sura da la Surselva è isolada suenter che la via tranter Sumvitg e Mustér è vegnida serrada.

Samignun n'è betg pli cuntanschibel pervia dal privel da lavinas.

L'Engiadina Bassa e mo cuntanschibla sur il Veraina.

La Val Müstair è sulet accessibla via il Tirol dal Sid.

Suenter in discurs cun la polizia chantunala da glindesdi en damaun regian cundiziuns invernalas sin las vias grischunas, quai vala era per la A13. Accidents plitost pitschens èn vegnids annunziads – cun donns da material. Tenor la polizia n'haja dentant dà nagins ferids.

Surselva

Dapi dumengia saira è la part sura da la Surselva isolada quai suenter che la via chantunala tranter Sumvitg e Mustér è vegnida serrada. Pli baud eran vegnidas serradas las vias en Stussavgia, da Rueun a Pigniu, ed en il Tujetsch il tschancun tranter Rueras e Dieni. A Mustér n'èn pliras fracziuns betg cuntanschiblas.

Engiadina

En Engiadina è serrada las via tranter Zernez e Cinous-chel, ma er la via sur il Pass dal Fuorn è pertutgada. Serrà è er il toc da Martina fin al cunfin cun l'Austria e la via che maina a Samignun. En l'Engiadina Bassa arrivan ins mo pli tras il tunnel dal Veraina e la Val Müstair è sulet accessibla via il Tirol dal Sid.

Ulteriur Grischun

Era en l'ulteriur Grischun datti restricziuns da traffic; pliras vias èn serradas. Tranter auter è era la regiun da Tavau pertutgada. En il Partenz è la via d'access da Pany a St. Antönien serrada, sco era pliras vias localas.

Meds da transport publics

Causa al privel da lavinas na curseschan er ils trens da la Viafier retica per il mument per part betg. Uschia na datti tranter Glion e Mustér nagins trens, là curseschan dentant bus. Er il traject tranter Cinuos-chel e Scuol e la lingia tranter Cuira ad Arosa e tranter Filisur e Tavau è pertutgada. Il medem vala er per Sedrun sur il Alpsu ad Andermatt.

Anc dapli naiv en las Alps

Pervi da la blera naiv e la situaziun tendida da lavinas n'è suenter Zermatt dapi dumengia saira era Andermatt betg pli cuntanschibel ni sin via ni cun la viafier.

Fin mardi en damaun quinta SRF meteo cun anc bler dapli naiv en las Alps. Il Vallais e las regiuns en il nord da las Alps ston spetgar 50 fin 80 centimeters. En intgins territoris ai dà fin uss gia fin a trais meters naiv. Entant crescha en la Bassa il privel d'inundaziuns e bovas.

RR novitads 06:00