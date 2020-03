L'incumbensa dal deputà Renè Epp pretenda da la regenza ch'ella duai reprender las contractivas per construir la Porta Alpina. La staziun da tren sutterrana pudess dar novs impuls per la Surselva e per grondas parts dal territori dal Gottard.

Regenza propona – Confederaziun decida

La regenza vul inoltrar a la Confederaziun in project per ina meglra colliaziun da la colliaziun da la Surselva e las regiuns vischinas. Tenor la regenza duaja la Porta Alpina vegnir integrada en la proxima etappa dal program strategic da svilup da l'infrastructura da la viafier 2040 fin 2045.

La prioritad mettia dentant sulet la Confederaziun, remartga la regenza. Ella menziunescha er che la SBB saja anc adina critica envers il project da la Porta Alpina.

Ord l'archiv

Il minister da traffic dal Grischun ha tschaffen da puspè discussiunar l’ascensur che maina da Tujetsch en il tunnel da viafier dal Gottard. Cun sceptica s’exprima percunter la mamma da la Porta Alpina.

