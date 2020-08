Il nov onn da scola 2020/21 en il chantun Grischun entschaiva tut normal cun entiras classas e cun instrucziun da preschientscha. Sin basa da la valitaziun da la situaziun actuala n'introducescha il chantun Grischun nagina obligaziun da purtar ina mascrina en las instituziuns da furmaziun per il cumenzament da scola. Central saja vinavant ch'ins sa tegnia vid las mesiras d'igiena e da cumportament.

Tut tenor situaziun possia in consorzi da scola introducir in obligatori da mascras per persunas creschidas en stanzas communablas. Scolaras e scolars da tut las vegliadetgnas u persunas creschidas che returnan d'in territori da ristga definì da la Confederaziun, ston ir per 10 dis en quarantina. Las scolaras ed ils scolars survegnan incumbensas e lezias u pensums.

Memia pauca distanza lura recumandà mascrinas

Quai vala era per scolas professiunalas, scolas medias e scolas autas. En cas che las distanzas minimalas na pon betg vegnir resguardadas e sche naginas autras mesiras da protecziun na pon vegnir realisadas, recumonda il chantun dentant da sa proteger cun mascrinas.

Igl è chaussa da las instituziuns da furmaziun da realisar consequentamain las mesiras da cumportament e d'igiena che sto vegnir adattà permanentamain. Las instituziuns da furmaziun pon prescriver mesiras pli severas, nua che la distanza minimala na po betg vegnir resguardada. La cumpetenza e la responsabladad per introducir in'obligaziun da purtar ina mascrina ha la direcziun da l'instituziun da furmaziun.

Sch'ina instituziun da furmaziun prescriva in'obligaziun da purtar ina mascrina, portan las scolaras sezzas ed ils scolars sezs cun sai las mascrinas. Tenor las disposiziuns legalas sto il manaschi d'emprendissadi metter a disposiziun a las emprendistas ed als emprendists l'equipament da protecziun persunal, sco per exempel mascrinas.