Uss datti pia trais trieps da lufs en il Grischun. Mintgin da quels ha in territori da 150 fin 200 kilometers quadrats. E tuts trais èn relativ datiers in da l'auter, uschia ch'i pudess tenor Hannes Jenny er esser ch'i dat conflicts tranter ils differents trieps. Grad ella regiun Panaduz e Razén fissi bain pussaivel ch'ils lufs dal Calanda e quels dal nov triep pudessan s'entupar. Tar quels inscunters fissi er pussaivel ch'i dat cumbats che pudessan chaschunar unfrendas.

Ch'ils differents trieps sa maschaidian na quinta Hannes Jenny dentant betg.

Nov triep dapi quest'emna

Il glindesdi saira han chatschaders da la regiun vis ils lufs pitschens, sinaquai han ils guardiaselvaschinas da la regiun pudì confermar quai ier saira. Hannes Jenny conferma ch'ins ha vis almain tschintg lufs pitschens, ensemen cun lur geniturs furman els pia in triep d'almain set lufs. Il pèrin F37 ed M92 avevan ins gia vis l'onn passà ensemen, lura dentant anc senza pitschens. Els han tenor l'uffizi da chatscha e pestga ragischs talianas.

Sper il triep dal Calanda ch'i dat dapi il 2012 ed il triep en la regiun da Trin ch'è vegnì confermà l'onn passa è quai uss pia il terz triep da lufs en il chantun Grischun. Total quinta l'uffizi da chatscha cun radund 20 lufs en il chantun.

Lufs dal Calanda èn gia vigls

Tar ils trieps dal Calanda e da Trin n'èsi actualmain dentant anc betg cler sch'i ha puspè dà lufs pitschens. Quai vegnia dentant probabel a sa mussar en las proximas emnas, uschia Hannes Jenny da l'uffizi da chatscha. Il pèrin dal Calanda ha dapi il 2012 gì mintg'onn pitschens, pia gia set giadas. Cunquai ch'il pèr è gia relativamain vegls, saja uss da guardar sch'els fetschian anc ina giada pitschens. Er tar il pèrin en la regiun da Trin saja uss da guardar, quels hajan gì l'onn passà l'emprima giada set pitschens. Quatter da quels n'han dentant betg survivì lur emprim onn da vita. Trais dad els èn crudads giu da grippa, in era vegnì sut in auto en.

Influenza sin purs e chatschaders

Cler saja er ch'il nov triep ha in fluenza sin la selvaschina e ch'in u l'auter chatschader n'haja betg plaschair. Tar ils purs hai schizunt gia dà conflicts. En Stussavgia èn vegnidas stgarpadas la fin d'emna pliras chauras. Hannes Jenny quinta che quellas èn vegnidas stgarpadas dal nov triep. Ils purs en quella regiun stoppian uss far pli gronds sforzs per proteger lur animals.

Lavur na dettia quai dentant betg mo per ils purs mabain er per l'uffizi da chatscha. Gist ils guardiaselvaschinas han dapli lavur, els vegnan numnadamain clamads sin il plaz cura ch'in animal vegn stgarpà per pudair eruir sch'in luf ha stgarpà quel u in auter animal. Novas mesiras prendia l'uffizi pervi dal nov triep dentant betg. Ins vegnia vinavant a tegnair en egl la situaziun e decider da fertant tiers. Mesiras ch'èn gia vegnidas instradadas sco il sistem d'alarm per purs via SMS vegnia ins dentant a cuntinuar. Quai sistem sa chatta actualmain en ina fasa da test.

