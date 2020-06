En in’enquista han 60% da las commembras e dals commembers da la PBD ditg ch’els pudessan s’imaginar da fusiunar cun la PCD. Dentant duessi dar ina partida cun in nov num, senza il C da cristian. Quant impurtant è quest C, ed èn las duas partidas propi fragliuns en il spiert?

Desister sin il C per pudair fusiunar cun la PBD. Per il deputà Roman Cantieni nagin problem. El saja avert e speria che la discussiun vegnia finalmain fatga e serrada giu. Per il deputà Gian Derungs èsi dentant grev da s’imaginar da laschar davent il C. Quel stettia per las valurs cristianas, quellas sajan da chattar en la DNA da la partida.

Jau ma sent colliada cun quest C, sco basa da valurs che s’auda tar nossa DNA.

Era il cusseglier guvernativ Marcus Caduff ed ils parlamentaris da la PCD grischuns a Berna, Martin Candinas e Stefan Engler na vulan betg desister sin il C. Quel saja ina part essenziala per las valurs da la partida, cardientscha, charezza e speranza.

PCD u nov num?

La PCD ha laschà far in’enquista, en quella ch'il num da la partida è vegnì tematisà. L’entschatta fanadur preschenta ella ils resultats uffizials.

In nov num fiss probabel en cas che la PCD fusiunass cun la PBD. Dentant èn las duas partidas dal center propi uschè sumegliantas?

Mo mezs fragliuns

In’enquista mussa che 60% da la basa da la PBD fiss pronta da fusiunar cun la PCD. En la fracziun dal Cussegl naziunal collavureschan las duas partidas gia, ensemen cun la Partida evangelica da la Svizra. Dentant sin nivel chantunal vesan deputads da la PBD grischuna intgins obstachels. Per exempel la religiun u era la tenuta pli conservativa da la PCD.

Nus avain bain ina politica ch’è fitg sumeglianta. Las partidas èn dentant da la religiun ennà memia differentas.

Collavurar gea, ma betg fusiunar

Era la deputada da la PCD Carmelia Maissen vesa la concordanza, dentant surtut sin nivel naziunal. Sin nivel chantunal fetschia ina collavuraziun dapli senn ch’ina fusiun. La PBD e la PCD paran das esser sumegliantas, dentant anc lunsch davent dad esser fragliuns, almain en il chantun grischun.