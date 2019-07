L'intenziun dal chantun è clera: I han da vegnir sajettads dapli tschiervs e chavriels. Uss ha l'Uffizi da chatscha e pestga communitgà co el vul far quai.

Gia il di suenter il NA a l'iniziativa per abolir la chatscha speziala aveva il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli annunzià, en tgenina direcziun che la chatscha haja da sa sviluppar:

La sfida resta da sajettar dapli selvaschina.

Uss fa a savair l'Uffizi da chatscha e pestga chantunal, cun tgeninas mesiras ch'el vul realisar questa finamira.

Sajettar dapli – ed avrir dapli ils asils da selvaschina

Ils dus da fanadur è vegnida publitgada l'ordinaziun davart l'exercizi da la chatscha – u las prescripziuns da chatscha. Per augmentar il squitsch da chatscha – far sajettar dapli animals – prevesia l'uffizi per las prescripziuns da la chatscha 2019 differentas mesiras:

Sajettar 5'560 tschiervs e chavriels – quai sajan 130 animals dapli che l'onn avant. Cunzunt en mira dal chantun sajan ils animals feminins.

En pli vul il chantun avrir asils da selvaschina er durant la chatscha auta. Quai tenor il project da pilot che saja vegni fatg durant ils ultims dus onns en la regiun dal Partenz.

Investigar ils effects da la muniziun grischuna

Plinavant ha la regenza prendì en mira la muniziun grischuna – quella speziala dal caliber 10,3 millimeters, che vegn duvrada be en il Grischun. Quest onn duai vegnir investigà l'effect da questa muniziun per savair quant adattads ch'ils singuls products sin il martgà sajan, scriva la regenza.

Uschia veglia la regenza er examinar il diever da muniziun senza plum.

