Cun il progress da vaccinar e las temperaturas pli autas, vegnan las mascrinas adina pli savens messas en dumonda. Las reglas valan però anc adina. Sch'ina distanza minimala dad 1,5 meters na po betg vegnir ademplida u sch'ins è endadens, vala in obligatori da purtar mascrinas. Quai procura adina puspè per nunchapientscha, uschia per exempel en la gastronomia.

Igl è grev da declerar a persunas vaccinadas ch’i vala anc adina in obligatori da mascrinas

Ins stoppia adina puspè render attent ils giasts che l'obligatori valia anc adina endadens, sch'ins sa movia en il local, di Franz Sepp Caluori, president da Gastro Grischun. Ils pli blers giasts sappian però, nua che l'obligatori da mascrinas valia ed en auters cas stoppian ins oramai tschertgar il dialog.

Infurmaziun empè da repressiun

Il dialog tschertga er la polizia da Cuira che vul «sclerir, sensibilisar ed infurmar», sco il cumandant substitut Roland Hemmi di. La blera glieud haja chapientscha, sch'ins tschertgia il dialog.

Giugar la rolla dal policist, era en ils bogns averts, na saja dentant betg necessari, di Sandro Staub ch'è il responsabel da la citad da Cuira per bogns, fitness e wellness. En bogns cuverts vala anc adina in obligatori da mascrina fin ch'ins è en l'aua ed en implants averts èsi da purtar la mascrina en gardarobas, tualettas e lieus, nua che la distanza minimala na po betg vegnir ademplida.

La glieud na duess betg avair il sentiment d’esser malvesida

Sco en la gastronomia, en ils bogns e tar la polizia, vegn era sin las tribunas da sport tschertgà il dialog. Ins na vul betg lavurar cun repressiun ma cun infurmaziun, declera Tino Schneider, president da Cuira 97 e menziuna en quest connex però er, ch'i saja impurtant da betg dar si curt avant la finamira. El appellescha plinavant a la sauna raschun ed a la solidaritad envers persunas betg vaccinadas.