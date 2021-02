Las pendicularas grischunas han stuì registrar il schaner 41,4% damain giasts cumpareglià cun avant in onn. Guardà sur l'entira stagiun d'enviern è il dumber dals giasts fin ussa sa reducì per 31% cumpareglià cun il medem temp da l'enviern 2019/21. Quai mussa il monitoring da las pendicularas grischunas. Il pli grond saja la perdita tar territoris cun ina structura da giasts internaziunals e che sa concentreschian sin giasts che stattan pli ditg. Pertutgà fitg ferm da la reducziun da giasts è uschia per exempel Samignun, er perquai ch'il territori da partenari Ischgl è serrà.

Mintga franc che las pendicularas na fadian betg, manchia en la destinaziun e quai multiplitgà cun 6.

La branscha pretenda dapli indemnisaziuns

Cun tegnair avert ils territoris e grazia a l'engaschi facultativ da far tests da massa, hajan ins però pudì evitar in donn total da l'economia da turissem grischuna, scrivan las Pendicularas grischunas. Uschia pretenda il president Martin Hug dapli sustegn finanzial che l'agid per cas da direzza. Qua sajan els en stretg contact cun il chantun.

Chantun s'engascha a Berna

Er il minister d'economia Marcus Caduff di ch'il sustegn acutal saja memia pauc. In problem saja ch'els dastgan be indeminsar interpresas cun 750'000 francs da l'autra saja er problematic che las intepresas stoppian mussar si ina perdita da svieuta da 40%, uschia saja ina firma quasi concurs. Perquai elavura la regenza grischuna uss in pachet d'agid.