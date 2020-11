Per unifitgar proceder

Ina segunda raschun sajan las mesiras ch'il Cussegl federal haja decidì ier, sco la regenza scriva. Cunquai veglian els cuntanscher ch'il proceder aifer il chantun succedia a moda unitara e ch'ins possia reagir bain sin blers cas en singulas regiuns.

La direcziun en il cumbat cunter la pandemia surdat la regenza a l'Uffizi da sanadad. L'uffizi duai sviluppar in catalog cun ulteriuras mesiras per cumbatter il coronavirus. Da quest catalog duain las vischnancas far diever en discussiun cun il chantun, sch'i dess en ina u l'autra vischnanca blers cas.