Il Grischun ha nudà il fanadur en total passa 700'000 pernottaziuns. Quai èn 80'000 u 13% dapli pernottaziuns ch'il fanadur 2019. Stgars 580'000 pernottaziuns van sin il conto da giasts svizzers. Quai èn 200'000 dapli ch'avant in onn.

Persuenter èn vegnidas nudadas – sco gia spetgà pervi da la pandemia da corona – bler pli paucas pernottaziuns da persunas da l'exteriur. Cun stgars 57'000 pernottaziuns (avant in onn 84'000) han ils burgais da la Germania furmà la pli gronda gruppa da giasts esters, suandà dals Belgiais cun 36'000 pernottaziuns (avant in onn 23'000).

Tenor l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun hai dà ils pli gronds augments da pernottaziuns en las destinaziuns Lai, Mustér e Val son Pieder. Il pli grond minus ha la citad da Cuira gì da magunar:

Ils giasts da l'exteriur mancan en Svizra

En l'entira Svizra hai dà dapli pernottaziuns d'indigens. Là mancanza dals giasts da l'exteriur è dentant gravanta. Guardà sur l'entir pajais hai uschia dà il fanadur 3,36 milliuns pernottaziuns. Quai èn passa in quart pli pauc ch'avant in onn.

Passa 2,5 milliuns pernottaziuns èn vegnidas generadas da giasts da la Svizra e be 800'000 da giasts da l'exteriur. Fertant ch'ins ha dumbrà tar las pernottaziuns da Svizzers in augment per 31%, hai dà tar las pernottaziuns da persunas da l'exteriur in minus da 69%.