En Grischun hai dà durant il settember 481'042 pernottaziuns. Quai èn stadas 14,6% dapli ch'il settember 2019. En la media da 5 onns èsi stà in plus da 22,9%.

Cumpareglià cun l'onn avant èn dentant passa 52% dapli giasts (total 409'278) vegnids da la Svizra. Da tut tschels pajais èn vegnids damain giasts. L'onn 2019 eran quai anc stads 268'089 Svizzers.

Profità il pli ferm han las destinaziuns d'Arosa, Lai, Mustér e Val. Quellas han mintgamai gì passa 40% dapli giasts che l'onn avant.

Er en Svizra profità dals indigens

Er en il rest da la Svizra han ils hotels profità da las pernottaziuns da Svizras e Svizzers. Las var 2 milliuns pernottaziuns da Svizras e Svizzers muntan in plus da 20% cumpareglià cun l'onn passà. Percunter mancan ils turists da l'exteriur fitg. Lur dumber è sa reducì il settember per dus terzs.

En tut han ils hotels svizzers nudà 2,66 milliuns pernottaziuns, sco che l'Uffizi federal da statistica scriva. Quai è in minus da 28%, cumpareglià cun il settember 2019.