Pli paucs giasts en Grischun ch'avant in onn

L'hotellaria en il Grischun ha nudà durant ils mais d'enviern november fin avrigl 2'251'791 pernottaziuns. Quai è ina sminuziun da 6,5%, cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun.

Er sch'il dumber total è sa sbassà en Grischun, hai dà regiuns cun in augment. Quai èn tranter auter la Bregaglia (+34,4%), la Val Puschlav (+33,8%) e San Bernardino, Mesolcina/Calanca (+27,3%). Gudagnà procentualmain il pli bler ha la destinaziun Val cun 42'883 pernottaziuns, quai che munta in agument da 45,9%.

Entant ch’il dumber da giasts da l’exteriur saja sa reducì marcantamain, saja il dumber da giasts indigens s’augmentà dal november fin l’avrigl per 21,7% sin 1'825'016 milliuns.

Il pli grond augment da giasts esters hai dà ord la Pologna, quai cun passa 75'000 – dapli ch'il traidubel che l'onn precedent.

La situaziun en Svizra

L’hotellaria svizra ha registrà la stagiun d’enviern totalmain 9,4 milliuns pernottaziuns. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà saja quai in minus da passa 26%. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica. Il dumber da giasts da l’exteriur saja sa reducì per 70% sin 1,9 milliuns. Percunter saja la dumonda da giasts indigens s’augmentada il medem mument per passa 16% sin 7,5 milliuns.

