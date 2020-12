Dal matg fin l'october ha il Grischun registrà 2,4 milliuns pernottaziuns, quai èn 0,9% dapli che la stagiun da stad 2019. Il Grischun è la suletta regiun turistica da la Svizra che noda in plus. Aifer il Grischun ha Lai nudà cun 43,5% il pli grond plus, communitgescha l'Uffizi da l'economia e turissem. Las destinaziuns Arosa, Mustér, Scuol/Samaun/Val Müstair e Flem/Laax han fatg plus d'enturn 30%. Il pli grond minus ha nudà Cuira.

40% damain en l'entira Svizra

L'hotellaria svizra ha dumbrà dal matg fin l'october en total 13,4 milliuns pernottaziuns. Cumpareglià cun la stagiun da stad 2019 è quai ina reducziun da 40%. Tenor l'Uffizi federal da statistica èn las pernottaziuns da Svizras e Svizzers s'augmentadas per 4% sin 10 milliuns. Quellas dals giasts da l'exteriur èn sa reducidas per 75%. 12 regiuns han per part nudà reducziuns massivas, spezialmain las citads Genevra, Turitg e Basilea.