Il zercladur ha la hotellaria grischuna registrà 228'241 pernottaziuns. Quai è in bun tant dapli che anc il matg (66'000). Cumpareglià cun il zercladur 2019 èn quai però anc adina bunamain 35% pli pauc.

Dals giasts che han chattà la via en Grischun il 2020 è la gronda part Svizzers e Svizras. Cumpareglià cun il 2019 hai qua schizunt da in plus da bunamain 2% il zercladur, uschia las cifras da l'Uffizi grischun per economia e turissem.

In minus istoric

D'in minus istoric discurra l'Uffizi federal da statistica sin plaun naziunal. Quai per l'emprima mesadad dal 2020. Tut en tut ha la hotellaria Svizra nudà bunamain 10 milliuns pernottaziuns l'emprim mez onn. L'onn 2019 eran quai però anc bunamain il dubel. Raschun principala per quella bilantscha istorica è tant sin livel chantunal sco er sin livel naziunal la situaziun speziala cun il coronavirus.

Cumpareglià cun il minus sin livel naziunal pon ins dir ch'il Grischun n'è betg pertutgà uschè ferm. En l'emprim mez onn 2020 ha il Grischun nudà in minus da bun 23% cumpareglià cun il 2019.