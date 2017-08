Pli paucs dischoccupads en Grischun il fanadur

En Grischun è la quota da dischoccupaziun sa sbassada da 1,2% sin 1%. Da 1'369 persunas dischoccupadas en Grischun l'onn passà, è il dumber sa sminuì sin 1'084 persunas.

Il fanadur èn 1'084 persunas en Grischun stadas senza lavur. Quai èn bunamain 300 pli paucas che l'onn passà e radund 200 pli paucas ch'il zercladur da quest onn. Uschia sa sminuescha la quota da dischoccupads en il chantun Grischun da 1,2% sin 1%. En Svizra giascha la quota constantamain tar 3%.

La quota da dischoccupaziun svizra resta constanta

Cumpareglià cun il mais avant è la quota da dischoccupaziun en Svizra restada constanta tar 3% il fanadur. Quai correspunda a bunamain 134'000 dischoccupads. Quai communitgescha il Secretariat da stadi per l’economia SECO. Cumpareglià cun il fanadur avant in onn è il dumber da dischoccupads sa reducì marcantamain per 5'384 persunas. Quai è in minus da 3,9%.

