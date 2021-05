Pervia da las restricziuns en connex cun il coronavirus han ils Servetschs psichiatrics dal Grischun PDGR gì pli paucs pazients staziunars. Perquai noda il manaschi il 2020 ina perdita da 1,3 milliuns francs, quai han ils responsabels preschentà oz avant las medias.

Dapli lavur tar tgira ambulanta

Ils dis da tgira sajan ids enavos il 2020 sin stgars 73'000. Quai èn quasi 5'000 dis da tgira pli pauc ch'anc l'onn avant. Cunzunt la primavaira 2020 avevan ils Servetschs psichiatrics dal Grischun pervia da las restricziuns stuì reducir il dumber da letgs ed occupaziun. Persuenter haja dà dapli lavur tar la tgira ambulanta.

L'onn 2020 è stà in onn extraordinari. Igl era fitg ambizius e fitg intensiv.

Stausch per la strategia e novs bajetgs

La pandemia haja dentant er effects positivs. Uschia haja quella dà in stausch a la nova strategia dal manaschi. Plinavant vegn per l'ina bajegià il mument ina nova psichiatria acuta cun staziun d'urgenza per 24 milliuns francs. Per l'autra suonda l'auter onn ina nova clinica per uffants e giuvenils per 35 enfin 40 milliuns francs sin l'areal.

In dals effects positivs da la pandemia è che nus avain pudì bajegiar si fitg svelt la telepsichiatria.