Dapi passa 20 onns organisescha la Lia Rumantscha la concurrenza da scriver Plima d'aur/Pled pierla che vul animar uffants e giuvenils da scriver rumantsch. Quest onn han las giurias regiunalas gì d'eleger las victuras ed ils victurs ord passa 370 texts inoltrads (158 per ladin, 136 per sursilvan e 78 per surmiran, sutsilvan e rumantsch grischun).

Premiaziun virtuala

Pervi da la situaziun da pandemia ha la Lia Rumantscha decidì da far la premiaziun a moda virtuala. Las participantas ed ils participants da tut las regiuns s'inscuntran digitalmain mesemna ils 2 da zercladur. A quest inscunter vegnan publitgads ils nums da las victuras e dals victurs. La saira datti en mintga regiun ina pitschna surdada dals premis.

La concurrenza vegn accumpagnada redacziunalmain da la Fundaziun Medias Rumantschas e da la Posta Ladina. Durant la stad publitgeschan quellas lura er ina selecziun dals texts. Las victuras ed ils victurs pon plinavant sa preschentar als Dis da Litteratura e pon er registrar lur texts cun Radiotelevisiun Svizra Rumantscha.

Or da l'archiv

Ils victurs e las victuras da la plima d'aur 2019.