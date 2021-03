La Polizia chantunala grischuna lantscha in project da pilot per far frunt a la cugliunaria en l'internet. Ils ultims onns haja dà adina dapli denunzias pervia da transacziuns finanzialas fraudulentas, hai num en ina communicaziun. Sulet il 2020 hajan tals cas da cugliunaria en il Grischun chaschunà donns da radund 3,5 milliuns francs.

Interrumper gia baud las transacziuns

Per far frunt a las cugliunarias va la Polizia chantunala uss ina nova via. Punct central dal project da pilot èsi da persequitar ed interrumper gia baud la transacziuns da daners ch'èn vegnidas intimadas da fraudaders – quai cun agid d'ina banca da datas. Per realisar quest project da pilot ha la Polizia chantunala fatg ina cunvegna da collavuraziun cun ina firma spezialisada.

Savens emprovian ils cugliunaders numnadamain da bajegiar si ina relaziun da confidenza cun lur unfrendas, per che quellas transfereschian daners. Per carmalar la glieud dettia savens gudogns virtuals ed en singuls cas vegnian tals er pajads or. Ils donnegiads vegnian uschia animads da transferir anc dapli daners, fin ch'els n'han nagut pli sin il conto. En questa fasa saja per il pli memia tard per intervegnir, ils daners sajan lura gia pers, scriva la polizia.