En Surselva hai dà blera glieud en la zona d'industria a Schluein. Gia la bun'ura han blers spetgà avant las portas per pudair cumprar fluras e rauba per l'iert. Er tar il center per material da construcziun a Glion era il parcadi plain autos, dentant n'hai dà naginas colonnas, sco quai che noss correspundent ha rapportà. En l'Engiadina era l'interess anc betg uschè grond. A Susch ha la giardinaria pudì suenter bain.

Lungas colonnas avant centers da construcziun

Tendida è la situaziun stada a Littau en il chantun Lucerna, là spetgavan la damaun da las 7 gia radund 100 persunas avant in center da construcziun. Er a Niederwangen en il chantun Berna spetgavan gia 60 persunas la bun'ura avant la porta. La glieud haja dentant mussà pazienza ed haja resguardà las reglas da distanza. Temporarmain hajan ins stuì bloccar là l’access al parcadi.

Legenda: Tar in martgà da construcziun a Affoltern am Albis stattan blers en colonna. Keystone

Rapports e fotografias davart colonnas vegnan da tut la Svizra. Quai per exempel ad Affoltern am Albis, a Mels u a Schlieren. Pli pitschnas fullas han ins constatà tar flurists ed orticulturas.

Medema situaziun sco en Austria

Avant bunamain duas emnas han las Autoritads da l'Austria decidì d'avrir puspè ils martgads da construcziun. Er là avevan ins vesì in maletg sumegliant sco uss en Svizra.