Il Post da stab per l'egualitad da las schanzas grischun vegn en novs mauns.

La schurnalista Barbara Wülser daventa il prim da favrer da l'onn che vegn manadra dal post. Ella succeda a Tamara Gianera, che sa deditgeschia ad ina nova sfida professiunala. Quai scriva il chantun en ina communicaziun.

Legenda: La schurnalista Barbara Wülser daventa il prim da favrer da l'onn che vegn manadra dal post chantunal d'egualitad da las schanzas. MAD

Barbara Wülser, cha 51 onns, a lavurà ils davos 10 onns per la CIPRA, en la Cumissiun internaziunala per la protecziun da las Alps. Ella vegn a direger il Post da stab per l'egualitad da las schanzas cun in pensum da 60 pertschient.

Il Post da stab per l'egualitad da las schanzas è responsabel per promover, per realisar e per garantir l'egualitad da dunna ed um e l'egualitad da las schanzas en tut ils secturs da la vita.