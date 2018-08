La Partida populara svizra dal Grischun ha dà or sias parolas per las votaziuns dals 23 da settember 2018.

PPS Grischuna lascha liber co votar davart linguas estras

PPS grischuna: Libertad da votar areguard l'iniziativa per mo ina lingua estra.

La PPS grischuna ha decidì «libertad da votar» per l'iniziativa per mo ina lingua estra en scola primara - quai dentant be suenter lungas discussiuns. Quai ha communitgà il secretariat da la partida sin dumonda da RTR.

Plinavant hajan las delegadas ed ils delegads ditg mesemna saira ad Arosa na tant a l'iniziativa da fair-food, sco era a l'iniziativa per la suveranitad alimentara. Per il conclus federal davart las vias da velo aveva gia la suprastanza da la PPS recumandà in gea.

RR novitads 10:00