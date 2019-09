Il schef da l'Uffizi da sanadad grischun, Rudolf Leuthold, na sa betg suandar daco che las premias per las cassas da malsauns per il 2020 creschan en media per 1,9 pertschient, cumpareglià cun l'augment da 0,2 pertschient sin livel naziunal.

«Il svilup dals custs da sanadad en il chantun è sut la media svizra, sch’ins cumpareglia las cifras da l’emprima mez onn dal 2019», ha ditg Rudolf Leuthold envers RTR. Perquai èsi per el cler ch’i sto avair autras raschuns ch’il svilup dals custs, daco che las premias s’augmentan en il Grischun sur la media svizra il 2020. Facturs pussibels èn tenor el tranter auter la dumonda suenter las reservas che las cassas han, u er ils ristgs che las cassas ston gulivar.

Uffizi federal da sanadad cuntradi

Per Helga Portmann da l’Uffizi federal da sanadad è dentant gist il svilup dals custs ina da las raschuns, daco che las premias per las cassas da malsauns vegnan a crescher en il Grischun sur la media svizra. «Las assicuranzas partan numnadamain dal fatg ch’ils custs da sanadad vegnan a crescher l’onn proxim dapli en il Grischun ch’en Svizra», uschia la manadra da surveglianza da las assicuranzas. E la segunda raschun saja la proporziun tranter premias e custs, pertge quella saja in zic meglier en Svizra ch'en il chantun Grischun.

Premias dals creschids crescha il pli fitg

Il pli grond augment en il Grischun datti per ils creschids ch'èn pli vegls che 25 onns. Là creschan las premias en media per 1,8 pertschient – da 320 sin 326 francs.

Las premias per ils uffants creschan per 1,3 pertschient. En daners munta quai che la premia media crescha per 1 franc sin 87 francs. Ina reducziun datti sulet per giuvens creschids tranter 18 e 25 onns, quella è dentant pitschna cun 0,2 pertschient.

