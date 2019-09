Sulettamain en ils chantuns Neuchâtel, Tessin e Valais creschan las premias per las cassas da malsauns l'auter onn anc pli fitg. Il pli grond augment datti el Grischun tar ils creschids sur 25 onns. Là creschan las premias medias per 1.8% da 320 francs sin 326 francs. In zic dapli ston ils geniturs en il Grischun er pajar per las premias da lur uffants. Quellas creschan per 1.3% - quei che munta de facto in augment dalla premia media dad 1 franc sin 87 francs.

Sco gia l'onn passà datti sulettamain per ils giuvens creschids, vul dir per persunas tranter 18 e 25 onns ina reducziun tar ils custs. Las premias per las cassas da malsauns sa sbassan qua vinavant. Cun in minus da 0,2% è quel dentant mo in zic pli moderà che anc avant in onn. Per ils giuvens munta quai a la fin ch'els ston pajar radund 40 raps il mais pli pauc.

Svilup pli moderà sur l'entira Svizra

En media creschan las premias da las cassas da malsauns il 2020 en l'entira Svizra per 0,2% sin 374,40.-

En cumparaziun cun ils ultims onns è quai in augment moderà. Dapi il 1996 èn las premias creschidas ad onn en media per 3,8%

Motiv per l'augment dals custs en il sectur da sanadad èn tenor la Confederaziun l'augment da la vegliadetgna media ed il svilup en il sectur da medischina.

Las premias da las cassas da malsauns creschan l'onn 2020 en media per 0,2%. En cumparaziun cun l'onn passà, nua che las premias eran creschidas per 1,1% è quai in augment moderà.

Il minister da sanadad, Alain Berset ha preschentà oz a Berna las novas cifras. Cun la revisiun da la tariffa da medis Tarmed hajan ins pudì spargnar radund 500 milliuns francs. Plinavant sajan ils custs sa reducids per passa ina milliarda francs grazia a la reducziun tar ils pretschs da medicaments.

Giuvens creschids ston pajar pli pauc

En media paja ina persuna l'onn proxim 315.40 francs il mais per la premia. Giuvens creschids vegnian distgargiads – els pajan radund 2% pli pauc che l'onn passà. La premia media per creschids tranter 19 e 25 onns munta il 2020 a 265.30 francs. Per creschids crescha la premia da 0,3% sin 374.40 francs. Tar la premia per uffants na datti nagina midada – ils custs restan en media tar 98.70 francs.

Tenor l'Uffizi federal da sanadad publica creschan ils custs dentant malgrà il svilup moderà er en il futur vinavant. Ord quest motiv dovria tenor il BAG er en il futur mesiras per reducir ils custs. L'avust aveva il Cussegl federal preschentà differentas mesiras. Tranter auter in sistem da pretsch da referenza per generica. Generica custa en Svizra bunamain dubel tant sco en l'exteriur.

