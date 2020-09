En l'entira Svizra han 700'000 animals passentà la stad sin l'alp, 100'000 sin ina alp en il Grischun. En tut han 1'500 pasturas e pasturs lavurà la stad ad alp. Els han en media elavurà 11 milliuns kilos latg.

Cilgia Dolf – da la birolista a la signuna

72 alps èn idas en la concurrenza ed han laschà premiar lur magnuccas, quai èn tschintg pli pauc che l'onn passà. Per 14 hai dà la distincziun d'aur, per otg argient e per nov bronz. Quatter da las 14 magnuccas d'aur èn vegnids fatgas da dunnas. Ina è Cilgia Dolf ch'è stada signuna sin l'Alp Preda Sovrana (Val Madris, Avras). La dunna da 38 onns, ch'è creschida si a Flem, cun nagina relaziun cun il puresser e l'agricultura ha pir l'onn passà fatg il curs da signuna al Plantahof. E gia si'emprima stad sco signuna ha ella survegnì la distincziun d'aur per ses chaschiel. E questa stad hai puspè tanschì per aur. Ella saja loscha e cuntenta ed i saja era stà la dretga decisiun da brattar sia vita da biro cun la chaldera.