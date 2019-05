La campagna da prevenziun d'accidents cun motos «stayin-alive.ch» – per rumantsch «restar en vita» – vegn manada tras in'ulteriura giada en il chantun Grischun. Quai scriva la Polizia chantunala en ina communicaziun.

Per far attent als privels en connex cun ir cun moto, vegnan montads placats da prevenziun per lung da las vias principalas en il Grischun. Ils placats cun slogans sco «Liebe dein Leben, statt mit dem Tod zu flirten» duain far attents al tema. L'acziun da placats che vegn realisada dapi onns ensemen cun l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun sa drizza a tut las participantas ed ils participants dal traffic.

