Jeannette Dalbert è in’experta sch’i va per schubregiar. Ella è manadra da fatschenta da l’atgna interpresa. Ella dat inqual tip per ina schubregiada da primavaira pli empernaivla.

Tips per ina nettegiada da primavaira

Sa motivar da schubregiar ina chasa u abitaziun ch’è fullanada cun plunder fa pli grev, d’insumma cumenzar cun nettegiar. Jeannette Dalbert cusseglia sco emprim da bittar davent la rauba ch’ins na dovra betg pli. Uschia è l'abitaziun pli vida e la lavur che spetga, na para betg pli uschè gronda.

Far plan d’attatga

Avant schubregiar èsi da far in plan, nua ch’ins vul cumenzar. Uschia possian ins parter en meglier la lavur. E tut tenor pon ins era far ina pausa tranteren. Medemamain cusseglia Jeannette Dalbert da chattar ina persuna che gida da schubregiar. En dus giaja tut bler pli tgunsch.

