Il mardi – plievgia e naiv, tranteren in zic sulegl

Viaden la notg cuntinuescha l'aura bletscha, cun naiv fin giu sin 800 meters. Damaun avantmezdi èn ils nivels main spess, da mezdi ed il suentermezdi datti lura nova plievgia u naiv. Il cunfin da naiv va ensi, ed è tranter 1'200 e 1'700 meters. La vigilgia da Nadal sa schluccan ils nivels puspè.

Da Nadal èsi anc grisch e bletsch en il Grischun Central ed en il Grischun dal Nord. Naiv poi dar davent da 800 e 1'100 meters ensi. L'Engiadina ha aura variabla. Il di da Son Steffan datti en l'entir Grischun pulit sulegl.

Privel da lavinas considerabel

L'Institut da naiv e lavinas a Tavau annunzia in privel da lavinas considerabel, stgalim 3 per l'entir Grischun. Las datas vegnan actualisadas a las 08:00.

Legenda: Il privel da lavinas è il mument en l'entir Grischun considerabel – stgalim 3. SLF, Institut per naiv e lavinas

Fin d'emna hai dà naiv fin 1'300 meters

La fin d'emna hai bain dà naiv fin sin 1'300 meters, tuttina èsi per intgins territoris da skis anc stà memia pauc per pudair avrir las portas. Uschia per exempel a Mustèr.

Maletg 1 / 2 Legenda: A Zuoz è l'emprima naiv entant arrivada. RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 2 Legenda: Ed er en il territori da skis Salastrains hai dà naiv nova. RTR, Ulrica Morell

