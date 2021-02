Nov post da coordinaziun per la plurilinguitad

La regenza grischuna vul promover pli ferm las linguas chantunalas. En vista a ses program per ils proxims 3 onns ha ella perquai decis da stgaffir in post da coordinaziun «Administraziun plurilingua» per uschia dar dapli preschientscha a las linguas chantunalas. Quai dasper las organisaziuns linguisticas en il Grischun che promovan las linguas minoritaras e che restan impurtantas.

Il post duai sustegnair ils uffizis da l'administraziun chantunala però er cussegliar vischnancas en connex cun la realisaziun da la lescha da linguas. Cun 80 ulteriuras mesiras concretas vul la regenza uschia resguardar pli bain ils basegns da las differentas linguas chantunalas e surpigliar ina rolla activa.

Cun quest post reagescha la regenza tranter auter sin la critica dal Center per democrazia ad Aarau, ch'aveva analisà la promoziun dals linguatgs en il chantun Grischun e crititgà il 2019 che l’administraziun chantunala na s’engaschia betg avunda per promover il rumantsch.