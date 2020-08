cuntegn

Provas cumenzan puspè - Tge reglas valan?

Er per las societads da musica, chors e per las provas da teater datti in concept da segirezza. En quel stattan reglas generalas sco tegnair distanza, contact tracing e lavar u dischinfectar ils mauns. Vitiers vegnan reglas specificas tut tenor las activitads.