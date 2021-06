La passivitad e la negligientscha da l’administraziun fin ils 2012 visavi indizis per cartel sa lascha tenor la PUK giustifitgar - almain parzialmain. La PUK menziuna dus elements.

Dretgira fraina

Il 2004 ha la dretgira administrativa prendì ina sentenzia fatala: Ina vischnanca aveva scrit ora in'incumbensa da passa in mez milliun francs. Tar las offertas devi indizis per cunvegnas da submissiun.

Perquai ha la vischnanca surdà libramain l’incumbensa. L’offerider cun il pretsch pli bass n'è betg vegnì resguardà pervi da suspect da cunvegnas da submissiun.

Quest offerider ha fatg recurs. La dretgira administrativa ha dà raschun ad el cun suandanta argumentaziun: La finamira da scumonds da cunvegnas da submissiun saja dad impedir pretschs smesirads. Ma sch’in pretsch offrì sa chattia en in rom raschunaivla – era sch’i sa tractia d’in pretsch da cartel – na fetschia ina cunvegna da pretsch betg donn al maun public. I saja da resguardar l’offerta cun il pretsch pli favuraivel.

Sa referind sin questa sentenzia han las autoritads chantunalas en bunamain tut ils cas da submissiun dà l’incumbensa a l’offerider cun il pretsch pli favuraivel. La PUK scriva: Sin fundament da questa sentenzia hajan ils responsabels da submissiun gì l’impressiun ch’els dastgian prender mesiras cunter cartels mo sch’ils pretschs èn cleramain memia auts.

Calculaziun abstrusa

Avant che scriver ora ina incumbensa ha il chantun mintgamai fatg ina calculaziun da custs. A maun da questa calculaziun han ins giuditgà sch’ils pretschs offrids sajan raschunaivels. Sche l’offerta pli favuraivla era sut il pretsch calculà, gievan ils responsabels da submissiun da quella anora ch’i saja ina offerta raschunaivla.

Ma per questa calculaziun da custs duvravan ins mintgamai ils pretschs dad anteriuras offertas. Vul dir en il cas da l’Engiadina Bassa: Ins sa basava sin pretschs da cartellants e betg sin pretschs dal martgà liber per far la calculaziun da pretsch - cun la quala ins vuleva fastizar pretschs da cartel.