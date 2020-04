Il Cussegl federal haja preschentà en sia conferenza da pressa pertutgant il return en la normalitad bunas, mez bunas e main bunas novitads, di Jürg Michel, il mainafatschenta da l'uniun d'artisanadi e mastergn.

Sco emprim las bunas novitads: El beneventia che las emprimas stizuns hajan bainbaud puspè las cassas che scalinian. Las mez bunas novitads pertutgan il turissem: Il Grischun saja in chantun fitg turistic, dentant quai che pertutgia il return a portas avertas per hotels e restaurants n'haja il Cussegl Federal anc ditg quasi nagut. Per Jürg Michel n'è quai dentant betg exnum ina schletta novitad: «I dat uschia pia er ina schanza, ch'er restaurants e hotels pon davent dal zercladur forsa puspè avrir en etappas las portas, sch'els pon far in concept da segirezza che persvada».

Commerzi en detagl sto laschar plimas

Tgi ch'ha survegnì dal Cussegl Federal schlettas (respectiv naginas) novitads è il commerzi en detagl. Stizuns pitschnas ston er vinavant restar serradas, «e quai malgrà ch'ellas pudessan er far concepts cun reglas per social distancing», di Michel. Plinavant crodan er persunas independentas che gudognan dapli che 90'000 francs per onn tras las raits d'agid. Quels ch'èn sut il cunfin pon far la dumonda per sustegn da 196 francs per di, quels ch'èn sur il cunfin na survegnan nagut. Per Jürg Michel è quai cunfin «bain raschunaivels, dentant cun 90'000 francs è el simplamain memia bass».