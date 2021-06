Las partidas grischunas èn levgiadas dal rapport – cunzunt perquai che la politica n’è betg stada involvida. Il facit da la PUK, che las autoritads dal chantun n’èn betg stadas part dal cartel, saja in bun segn per il chantun.

Avant in onn hajan las medias fatg in maletg dad in chantun plain filz, quai na saja dentant betg sa cumprovà, di Roman Hug, il president da la PPS Grischun. Uss spetgia dentant la lavur per la politica, vul dir: prender mesiras, scolar meglier il persunal, far tut il pussibel per evitar in tal cas en il futur, uschia il politicher da l’Allianza dal Center, Kevin Brunold.

Uss èsi temp da rugalar il passà.

Tenor Andri Perl da la PS stoppian ins dentant er anc far patratgs en connex cun ils donns finanzials ch’il chantun ha gì pervia dal cartel. Tut tenor stoppia la politica anc ina giada vegnir activa.

In’auter punct ch’ha chaschunà discussiuns è la rolla dad Adam Quadroni. La PUK scriva en ses rapport, ch’ella stima la lavur che Quadroni ha prestà. Per l’Allianza dal Center e la Partida socialdemocratica èsi cler, la regenza sto uss far patratgs, co ch’ins pudess tut tenor onurar e s’exculpar tar il whistleblower engiadinais.

Tge munta quest segund rapport per il whistleblower Adam Quadroni?

Adam Quadroni sez na s’exprima betg davart il rapport da la PUK. Ses cussegliader Giusep Nay prenda posiziun en ses num: En il punct principal saja il rapport bun. Uss saja da sperar ch’il Cussegl grond e la regenza tirian las consequenzas ed ageschian. Principalmain la regenza stoppia surpigliar la responsabladad per ses emploiads ch'hajan agì illegalmain.

La regenza duai contactar Adam Quadroni e far bun il donn ch’ins ha fatg ad el.

Fin uss n’haja la regenza betg fatg quai ed adina gì la stgisa ch’i marschia anc proceduras. Ma uss sajan ils rapports da la PUK publitgads e terminads ed i saja uras dad agir.

Basta ina perstgisa?

Ina perstgisa u «satisfacziun en pleds» exprimida dals responsabels fiss bain era impurtanta. Ma Giusep Nay di ch’ins pondereschia era da far in plant da responsabladad da stadi per cuntanscher in'indemnisaziun dals donns che Adam Quadroni haja subì.