La regenza Grischuna ha decis che la Chasa Alva a Mulegns dastga vegnir spustada. Plinavant ha la regenza concedì ina contribuziun chantunala da 1,95 milliuns francs per allontanar la stretga da la via chantunala a Mulegns. Suenter la vischnanca Surses ha uss pia er il chantun dà la lubientscha al project «Salvar Mulegns».

1,4 milliuns francs mancan anc

Dals 5,6 milliuns ch'i dovra per salvar Mulegns mancan anc 1,4 milliuns francs. Anc betg segirà è la cumpra dal «Post Hotel Löwe» e las mesiras da segiranza e las lavurs d'inventarisaziun en ils bajetgs istorics. La Nova fundaziun Origen spera da survegnir ensemen ils daners che mancan fin la fin dal 2019.

Fin l'atun 2020 duai il bajetg istoric vegnì spustà en il nov lieu, uschia che la via dal Güglia po cummenzar.

Il project da per salvar la Chasa Alva:

Squitsch da temp

Il spustament da la Chasa Alva fa prescha. A partir dal prim da schaner 2020 tutga la via tras Mulegns numnadamain betg pli al chantun mabain a la Confederaziun. Perquai ch'igl è probabel che lezza na vegn betg da meglierar la situaziun en in temp util, èsi impurtant ch'il project per spustar la Chasa Alva po cumenzar anc quest atun. Entras la decisiun da la regenza è la via uss dentant libra per il project.

