I saja segiramain in grond pass ch'il Cussegl federal ha decis da far oz, dentant las cifras actualas lubeschian era quel, quai di Peter Peyer il minister da sanadad dal Grischun. La regenza Grischuna è cuntenta ch'i dat schluccadas e che quellas èn pli grondas che previs oriundamain dal Cussegl federal. Era la regenza Grischuna saja s'exprimida per dapli e pli sveltas schluccadas.

I mussa er a la populaziun ch'i va pass per pass enavant en direcziun normalitad. Uschia daventa er l'atmosfera pli leva.

Da l'autra vart saja dentant anc adina impurtant da tegnair en las mesiras d'igiena per evitar ch'ins s'infectescha cun il coronavirus. Quai vala lura cunzunt er per las occurrenzas che vegnan en il decurs da la stad adina pli grondas.

Dumondas avertas tar occurrenzas

Tge che pertutga occurrenzas dettia anc blera lavur per il chantun, manegian Peter Peyer sco er il minister d'economia Marcus Caduff. Tge ch'è tut da far en connex cun las occurrenzas stoppia la regenza anc sclerir en detagl. Saja quai puncto lubientschas, concepts da segirtad ed er indemnisaziuns per las occurrenzas. Tut tenor situaziun epidemiologica èsi numnadamain pussaivel da dir giu occurrenzas a curta vista, lura surprendan chantun e Confederaziun ina gronda part dals custs. Per pudair far quai dovra quai dentant anc ina basa legala che sto vegnir stgaffida dal chantun. Co quella po vegnir stgaffida ed en tge furma na saja actualmain betg cler, quai stoppia anc vegnir sclerì uschia Marcus Caduff.