Questas schluccadas valan a partir dals 31 da matg:

Ustarias dastgan avrir dal tut, lubidas èn dadora 6 persunas per maisa, dadens 4 persunas

dastgan avrir dal tut, lubidas èn dadora 6 persunas per maisa, dadens 4 persunas Bogns ed implants da wellness pon avrir, i valan 15 meters quadrat spazi per persuna

pon avrir, i valan 15 meters quadrat spazi per persuna Inscunters privats èn lubids dadens cun 30 persunas e 50 persunas dadora

èn lubids dadens cun 30 persunas e 50 persunas dadora Occurrenzas cun public : dadens vala ina limita da 100 persunas, dadora dastgan 300 persunas far part

: dadens vala ina limita da 100 persunas, dadora dastgan 300 persunas far part Occurrenzas senza public (sco p.ex. events d'uniuns, inscunters sco nozzas che n'èn betg en in local privat) dastgan avair lieu cun 50 persunas

(sco p.ex. events d'uniuns, inscunters sco nozzas che n'èn betg en in local privat) dastgan avair lieu cun 50 persunas Sport e cultura po avair lieu en gruppas da 50 persunas

po avair lieu en gruppas da 50 persunas I vala nagin obligatori da homeoffice per firmas che testeschan regularmain

per firmas che testeschan regularmain Scolas autas pon puspè far instrucziun da preschientscha senza limitas

senza limitas Nagina quarantina per persunas guaridas e persunas vaccinadas

Gastronomia dastga avrir er dadens

Ustarias e bars dastgan puspè avrir dadens. I valan dentant l'obligatori da mascras e da registrar las datas persunalas. Sin terrassas èn lubidas maisas da 6 persunas, dadens dastgan mintgamai 4 persunas seser vid ina maisa. Il ristg da s'infectar saja dadens pli gronds, quai è la raschun per questa differenza, ha explitgà il minister da sanadad Alain Berset.

Occurrenzas da cultura, sport e servetschs divins

Schluccadas vegnan las limitas da persunas er per occurrenzas da cultura, sport e servetschs divins. Da nov dastgan 100 persunas far part a talas dadens, 300 en il liber. Vinavant èsi lubì da consumar insatge tar occurrenzas cun obligatori da seser, premissa è ch'ils participants e las participantas sa registreschan.

Occurrenzas grondas la stad

A partir dal prim da zercladur pon avair lieu occurrenzas da pilot en ils chantuns. Per occurenzas dadens vala ina limita da 600 persunas, per quellas dadora ina limita da 1'000 persunas. Mintga chantun po realisar tschintg da questas occurrenzas da pilot.

En in segund pass duain events gronds esser pussaivels a partir dal fanadur. Quai dadens cun 3'000 persunas e dadora cun 5'000 persunas (obligatori da seser e nizzegiar be dus terzs da las capacitads). Per events en pe è in public da maximalmain 3'000 persunas lubì, quai cun limitar la capacitad per la mesadad ed obligatori da mascra. Access ad occurrenzas grondas han persunas vaccinadas, guaridas ubain testadas negativ. A partir dals 20 d'avust duain events cun 10'000 persunas esser pussaivels.

Ulteriuras schluccadas avant la stad

Cusseglier federal Berset fa quint ch'i dettia in ulteriur pass d'avertura avant la stad. Oriundamain eran planisads dus pass d'avertura durant il zercladur. Per far pli simpel il proceder da consultaziun, dettia uss in grond pass e lura suondia in ulteriur en in mais.