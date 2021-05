En Svizra duain tut las persunas survegnir access ad in certificad da Covid, quai a partir dals 7 da zercladur. Cun quel duain persunas ch'èn testadas negativ, ch'èn viroladas u gueridas puspè pudair visitar occurenzas grondas u er discos e clubs. Il Cussegl federal ha concretisà il diever dal certificat e tramess en consultaziun quel. Per lieus dal mintgadi sco il traffic public, scolas, butias e la lavur n'è il certificat dentant betg previs. Uschia er betg exnum per ustarias, kinos u occurrenzas cun damain che 1'000 persunas. Uffants e giuvenils fin 16 onns na dovran en general nagin certificat.

50 milliuns per sviluppar e producir medicaments

Plinavant ha il Cussegl federal decis in program da promoziun da 50 milliuns francs per sviluppar e producir medicaments e vaccins da Covid. Cun quel duai la populaziun svizra survegnir spertamain access a medicaments innovativs da corona. Plinavant duain vegnir megliuradas las cundiziuns da basa per sviluppar e producir tals medicaments en Svizra. Il program da promoziun è limità sin la fin da l'auter onn.

Las cifras actualas

L'Uffizi federal da sanadad annunzia 1'554 novas infecziuns aifer las ultimas 24 uras, 28 da quellas en il Grischun. La media dals ultims 7 dis è cunquai tar 1'140. Quai èn 23% damain ch'anc l'emna avant. Tut en tut èsi vegnì fatg passa 29'800 tests.

Il BAG annunzia plinavant trais ulteriurs morts en connex cun il virus. 32 ulteriuras persunas èn vegnidas ospitalisadas. En il Grischun sa chattan acutualmain 15 persunas en l'ospital.

Pajais da ristg

L'Uffizi federal da sanadad ha publitgà la nova glista cun ils pajais da ristg, il link avra en ina nova fanestra. A partir da damaun n'èn uschia pliras regiuns da l'Italia e la Frantscha betg pli sin la glista. Tranter auter la Bretagne u Basilikata. L'Austria vegn stritgada dal tut da la glista da quarantina. Uschia er la Pologna, la Serbia, l'Ungaria ed il Katar.

Novas regiuns u pajais ha il BAG betg pli prendì sin la glista: