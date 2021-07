Fin uss valeva per la gronda part da studentas e students il principi dal lieu da scola. Là è la scola responsabla per la scolaziun. Suenter che la regenza ha evaluà ils differents models, è ella sa decidida per il model dal lieu d'emprendissadi. Là è il manaschi responsabel per la scolaziun.

La regenza ha fixà che la scolaziun a la Scola spezialisada superiura da tgira duai midar sistem. A partir da l'atun 2023 duai la scolaziun sa basar sin il principi dal lieu d'emprendissadi. Ensemen cun differentas gruppas d'interess ha la regenza examinà differents models per pudair porscher en futur avunda plazzas da scolaziun e da praticum en il sectur da sanadad.

Confederaziun duai pajar dapli per surfatschas protegidas

La regenza ha prendì posiziun tar ina midada d'ina lescha federala en il sectur da la protecziun da la natira. La Confederaziun duai dentant sa participar pli ferm als custs supplementars per surfatschas sut protecziun da la natira, scriva ella en ina communicaziun.

Tenor il project duai la Confederaziun metter a disposiziun var 100 milliuns francs ad onn. Ils chantuns avessan d’imponer var 140 milliuns francs, las vischnancas var 10 milliuns. Il Grischun saja dentant in chantun cun bleras surfatschas biodiversas. El stuess surprender var 14 milliuns francs (10% da la summa dals chantuns). Custs supplementars na sajan betg supportabels en quella dimensiun – surtut perquai ch'ils daners n'èn betg resguardads en ina planisaziun da finanzas.

Da princip va la regenza grischuna dentant d'accord cun la revisiun, ch'è ina proposta indirecta a l'iniziativa populara per la biodiversitad.

200'000 francs per Guardia papala

La regenza ha concedì ina contribuziun maximala da 200'000 francs per ina fundaziun che vul renovar la caserna da la Guardia svizra papala. Ils davos 10 onns hajan ils gardists dal Grischun prestà en tut var 86 onns per la guardia. Il Grischun saja pia in dals pli impurtants chantuns da derivanza dals gardists.

Ina lecziun dapli l'avantmezdi

Sch'igl è bun per scolaras e scolars da la primara, dastga ina scola da nov er planisar tschintg lecziuns aifer in mez di. Questa midada da l'ordinaziun chantunala da scola ha la regenza decidì. Sco ella scriva, saja quai stà in giavisch politic. En la regla è il dumber da lecziuns aifer in mez di limità sin quatter.

D'augmentar excepziunalmain il dumber da lecziuns vegn tenor la regenza tranter auter en dumonda, sch'ils uraris dal traffic public èn malpratics, u sche transports da scolaras e scolars n'èn strusch auter d'organisar.

Questa lecziun supplementara l'avantmezdi, n'è betg da sbagliar cun la discussiun actuala da la Magistraglia grischun che vulan che scolastas e scolasts hajan da lavurar ina lecziun pli pauc ad emna.