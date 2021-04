Da nov vala: Stgarpa in luf diesch animals pitschens, sco nursas ubain chauras, pon ils chantuns intervegnir. Enfin uss eran quai 15 animals. Tar ils animals gronds sco vatgas ubain chavals bastan trais.

Reacziun dals purs

Per il pur da Falera Pius Winzap è quella varianta «nagut». Quai saja sco da «tegnair si ina lavina cun ina pala da naiv».

Quella proposta na nizzegia a nus nagut.

La suletta soluziun ch'el vesess fiss da decimar il dumber dals lufs sin in maximum pussaivel. El di: «Nus stuain reducir ils lufs sin in dumber che la spezia po sa mantegnair, dentant che nus pudain er viver sper il luf. En Svezia per exempel datti 300 lufs – finì.» Tenor las pli novas cifras dat quai en l'entira Svizra 110 lufs en indesch trieps.

Reacziun dal WWF

Anita Mazzetta dal WWF Grischun vul anc prender pli exact sut la marella l'ordinaziun. Ella manegia dentant:

Nus essan en mintga cas pronts da porscher maun ad ina revisiun nun-cumplitgada e sperta, per ch'ins haja gia questa stad ina soluziun.

Central saja er, che las mesiras da protecziun da las muntaneras vegnian rinforzadas. Quai prevesa l'ordinaziun, sco quai stat scrit en quella duai dar dapli sustegn finanzial per la protecziun sco er ina pli gronda paletta da mesiras. La consultaziun cuzza anc enfin ils 5 da matg.