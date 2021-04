Il Cussegl federal propona, da sbassar ils cunfins cura che chantuns pon sajettar in luf u regular in triep da lufs. Cun sias propostas ademplescha el duas moziuns dal parlament. Uschia duai la convivenza dad umans, lufs ed animals da niz vinavant esser pussaivla.

Proposta per trieps da lufs e per singuls lufs

Nursas u chauras stgarpadas: enstagl da 15 duain da nov tanscher 10 animals stgarpads per pudair regular. Ils purs ston dentant gia avair prendì mesiras da protecziun raschunaivlas.

Tar gronds animals da niz (arment, chaval etc.): da nov duain tanscher 3 animals stgarpads.

Regiuns anc betg pertutgadas

La nova limita è tar 15 animals stgarpads aifer in mais (fin uss 25 animals) – u tar 25 animals stgarpads aifer quatter mais (fin uss 35 animals).

Qua duai er esser pussaivel da dumbrar animals da niz stgarpads che n'eran betg protegids.

Era dapli daners

Plinavant prevesa il Cussegl federal en l’ordinaziun revedida d’augmentar il sustegn federal per proteger muntaneras. La paletta da las mesiras duai vegnir schlargiada ed i duai dar dapli daners per ils chantuns per mesiras specificas. La protecziun da las muntaneras resta dentant vinavant chaussa da las puras e dals purs. La Confederaziun sustegna questas mesiras cun contribuziuns finanzialas.

La consultaziun da l’ordinaziun da chatscha revedida dura fin ils 5 da matg 2021. L’ordinaziun adattada resguardia il resultat da la votaziun davart la lescha da chatscha revedida dal settember 2020, scriva il Cussegl federal. Ella na prevesa nagina pussaivladad da regular anticipadamain lufs. E la cumpetenza da regular entirs trieps resta tar la Confederaziun.

Novas cifras dals lufs

La fin favrer sa chattavan radund 110 lufs sin il territori da la Svizra, inditgescha la Confederaziun. Trieps existan tenor questas infurmaziuns actualmain 11.