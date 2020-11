En dus pass vul la cumissiun d'ambient dal Cussegl naziunal chattar ina soluziun per la convivenza cun il luf. Ch'i stoppia ir spert dian tut ils involvids, sch'i va dentant per schliaziuns concretas, divergeschan las opiniuns.

Suenter ch'il pievel svizzer ha ditg Na a la lescha da chatscha la fin da settember, ha la cumissiun d'ambient dal Cussegl naziunal uss decidì d'inoltrar ina moziun ed ina iniziativa parlamentara. Il luf duai damai pudair vegnir regulà a moda raschunaivla. La moziun duai esser la soluziun a curta vista e l'iniziativa parlamentara ina a lunga vista.

Cun la proposta da la cumissiun avain nus uss ina basa per cumenzar las discussiuns. Quai sto capitar tant pli svelt.

Reagir gia fin stad 2021

En in emprim pass duai vegnir agì cun midar las ordinaziuns. La moziun inoltrada vul nizzegiar pli ferm las pussaivladads da la lescha actuala. Vul dir, da per exempel reducir il dumber d'animals ch'in luf sto stgarpar, enfin ch'el po vegnir schluppettà. La soluziun duai tenor la cumissiun gia esser pronta per la stad che vegn. Da cuntanscher quai è dentant ina finamira sportiva.

Revisiun da la lescha

A lunga vista aspira la cumissiun ina midada da la lescha. La lescha da chatscha duai vegnir surlavurada cun las enconuschientschas ord la revisiun ch'è vegnida refusada.

L’iniziativa parlamentara na cuntenta betg. Quella stuess focusar be sin il luf e betg anc sin la protecziun dad auters animals.

Tenor l'iniziativa parlamentara duai la populaziun dal luf vegnir regulada a moda pragmatica e proactiva. Plinavant duai la protecziun da muntaneras vegnir rinforzada. L'iniziativa prevesa er mesiras per meglierar la protecziun d'auters animals selvadis – per exempel entras corridors ed asils da selvaschina.