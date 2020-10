Ideas èn d’enturn ina massa. En in punct èn ins perina: I sto ir svelt. La situaziun duai gia vegnir meglra per la proxima stad.

I buglia davos las culissas. Suenter il naufragi da la revisiun da la lescha da chatscha a l’urna èn tut ils involvids vid discussiunar per chattar soluziuns per la convivenza cun il luf.

Nizzegiar la lescha dad oz

Ils purs da la Surselva han dà ad in biro extern la lezia d'analisar la lescha existenta. Quest rapport duai mussar sch'igl è en il rom dad oz gia pussaivel da proteger meglier las muntaneras dal luf. Cura ch'il rapport è pront na san ins dentant anc betg.

Sin quest rapport spetga er il president dals purs grischuns Thomas Roffler. Ins vul spetgar giu per l'ina quest rapport, dentant er la proposta da las organisaziuns da la natira e d'animals che han empermess da vegnir cun emprimas propostas la fin d'october. «Suenter guardain nus co la situaziun guarda ora e tge pass che nus faschain sco proxim», di Roffler.

Il president da la Gruppa svizra dal luf conferma ch'ins è cun tutta forza londervi da discurrer cun politicras e politichers sco era cun expertas ed experts, per pudair preschentar la fin october co ins vul agir.

En in emprim pass sto la protecziun da la scossa vegnir rinforzada.

Tge ch'è per els dentant gia ussa cler, è ch'in focus duai giaschair sin las mesiras da protecziun da las scossas, quellas vulan ins rinforzar.

Enavos a l’origin

La problematica dal luf è il tema principal tar la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB), di il vicepresident e cusseglier naziunal Martin Candinas. Dentant en la proposta spetgada da las uniuns da l'ambient e d'animals na metta el betg grondas speranzas. Durant il cumbat da votaziun hajan ins fatg nauschas experientschas.

La SAB na vul era betg dar ord maun las mastrinas tar il tema. Tranter auter studegian els vid ina soluziun sin basa da las ordinaziuns. Sch'ins pudess per exempel reducir il dumber d'animals ch'il luf sto stgarpar avant ch'ins po sajettar quel, fiss quai gia in meglierament. Dentant quai èn ideas a curta vista, pia per proxima stad, sche tut va tenor plan. Ins studegia era vid in ulteriura revisiun da la lescha da chatscha.

Uss stuain nus ans focussar be sin il luf. Proxima stad sto la situaziun esser meglra.

Candinas è persvas che la revisiun davart quella lescha che nus avain votà, era surchargiada. El pensa ch'i na saja betg las regulaziuns enturn il luf che han chaschunà il naufragi, numnadamain auters puncts. Perquai vul la SAB er elavurar ina revisiun che sa focussescha be sin il luf. Quasi enavos tar la moziun Engler, di Candinas – l'origin da la debatta enturn il luf. Era qua pon ins anc spetgar avant la sessiun d'enviern emprimas propostas.

Ina soluziun vulan era ils adversaris

Era gia per la proxima sessiun vulan ils adversaris da l’ultima revisiun preschentar propostas uschia di Sandra Locher-Benguerel.

Nus vulain avair ina discussiun gia en la sessiun d'enviern.

Inquals dis suenter la votaziun hajan ins gia cumenzà a discutar, en ina gruppa ord il comité encunter la lescha da chatscha. Els hajan empermess ch’ins vul agir svelt sche la revisiun vegn sbittada a l’urna. Uss vulan ins tegnair l’empermischun. Per communitgar detagls saja quai dentant anc memia baud, di Locher-Benguerel.

Il chantun stat vinavant «sin ils pes»

Il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli beneventa ch'i dat ideas e propostas da tut las varts. La lezia dal chantun vesa el uss en emprima lingia da star vinavant sin ils pes a la Confederaziun e da far vinavant attent sin la problematica. Ins saja dentant era en il departament vid debattar davart las opziuns.