La gronda part haja chapientscha per l'obligatori da quarantina

46 pajais u territoris valan tenor la Confederaziun sco lieus da ristga da corona. Tgi che turna en Svizra ord in da quels lieus è obligà d'ir 10 dis en quarantina. Sco la media chantunala Marina Jamnicki ha ditg envers il schurnal regiunal da SRF sajan en il Grischun stgars 600 persunas s'annunziadas dapi il cumenzament da fanadur. Tenor ella hajan ils blers chapientscha per questa mesira.

A tgi che resguarda betg l'obligaziun da quarantina suenter in viadi en in pajais da ristg smanatscha in chasti d'enfin 10'000 francs. Enfin ussa n'haja il chantun dentant anc betg chastià insatgi.