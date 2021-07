cuntegn

Scena da drogas en Grischun - Dapli sustegn per persunas dependentas

La regenza grischuna vul meglierar la purschida d'agid per persunas dependentas. Per quest intent ha la regenza dumandà il Cussegl grond ulteriurs 400'000 francs per il preventiv da l’auter onn. Ina stanza per consumar na vegnia ad interim betg realisada.