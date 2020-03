Giasts svizzers procuran per bunas cifras

La hotellaria grischuna ha nudà 681'622 pernottaziuns il schaner. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà è quai in plus da bunamain 7%. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun. Ils pli blers giasts èn cun 418'600 pernottaziuns da la Svizra, suandà cun 101'656 da la Germania. Silsuenter suondan pernottaziuns da giasts da la Gronda Britannia, Stadis Unids e da la Russia.

Bunas cifras er per la Svizra

En l'entira Svizra è il dumber da pernottaziuns s’augmentà per passa 6,3% sin 3 milliuns pernottaziuns il schaner. Da quellas pernottaziuns èn 1'515'750 persunas da la Svizra, quai che munta, cumpareglià cun l'onn avant, in augment da 7%. 1'500'366 persunas che fan vacanzas en Svizra èn da l'exteriur, quai munta in augment da 5,7%.

Ord l'archiv

