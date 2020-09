L’universitad da Turitg ha communitgà ch’il dumber da students novs per il semester actual è creschì per 15%. L’universitad manegia ch’il coronavirus pudess esser il motiv. Era en il Grischun sa mussa in tschert trend.

Suenter la matura datti blers scolars che fan in onn pausa avant studegiar. Quai per rimnar experientschas da lavur u cun ir a viagiar. Pervi da cunfins serrads ed ina situaziun economica difficila, èn quests plans dentant per part crudads en l’aua quest onn.

Studegiar uss e rimnar pli tard experientscha

A la Scola auta spezialisada FHGR a Cuira èsi da vesair ina ferma tendenza sin il nivel da master. Normalmain tschertgian ils students ina plazza da praticum avant che cuntinuar cun il studi da master. Cunquai che questas plazzas èn stadas stgarsas quest onn, sa decidan ils students da studegiar directamain vinavant. Tenor la responsabla per communicaziun a la FHGR Flurina Simeon, è il dumber sa dublegià sin 96 students che vulan far il master.

Studegiar u tuttina vacanzas?

Era la Scola auta spezialisada da turissem a Samedan ha sentì sumegliants effects. Els hajan gì enturn 5 fin 10 cas nua ch’ils aspirants da bachelor hajan atgnamain vulì far in onn en l’exteriur, ed èn tuttina sa decidids da studegiar directamain. La responsabla per marketing e communicaziun Cilgia Giovanoli declera ch’i haja dà bleras annunzias a curta vista – perquai ch’ils aspirants spetgavan ditg sin che la situaziun da corona sa megliereschia. Cura ch’els han vis che lur plans crodan en l’aua e che l'ultim termin d’annunzia vegn pli datiers, han els prendì la decisiun da tuttina studegiar.

Dapli temp da prender la decisiun

Dapi onns crescha la cifra d’annunzias per il bachelor a la Scola auta da pedagogia a Cuera. Sco ils onns passads hajan els era quest onn enturn 160 students novs, declera il rectur Gian Paolo Curcio. Dentant manegia el ch’il coronavirus n’haja betg influenzà lur dumber da students.

Tge che dettia dentant en egl saja, ch’i haja pli paucs students ch’han annullà l’annunzia avant il cumenzament dal studi. La scola ha numnadamain prolungà il termin d’annunzia pervia dal coronavirus. Uschia han ils students gì dapli temp da sa fatschentar cun la materia ed il lieu da studi. Vul dir ch’els èn stads pli persvadids da lur decisiun da cumenzar cun il studi.