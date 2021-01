Differents studis fatgs ils davos mais en l’Europa mussan, che serrar las scolas ha bain in effect positiv en il cumbat cunter il coronavirus. Uschia ha per exempel in studi da la ETH da Turitg mussà ch’igl ha dà pli paucs cas da Covid-19 suenter ch’ins ha serrà las scolas. La raschun è, che la mobilitad è sa reducida en consequenza da l’instrucziun a distanza per passa 20%. Virologs da renum, sco per exempel Christian Drosten da la Charité a Berlin, èn perquai cler da l’avis che las scolas giogan ina rolla relevanta en la derasaziun dal coronavirus.

I dat studis ed i dat studis

In zic auter vesa quai Jon Domenic Parolini, il schef dal Departament d'educaziun dal Grischun:

I dat studis che vegnan a questa conclusiun ed i dat studis che vegnan er ad autras conclusiuns.

Il chantun guardia cunzunt las cifras da cas ch’igl ha dà fin ussa. E qua saja sa mussà, che scolaras e scolars s’infecteschian strusch en scola. Ils tests da massa ch’ins haja fatg l’onn passà en differentas scolas hajan mussà ch’i dettia mo paucs cas da corona en scola.

La strategia dal chantun per evitar da stuair serrar las scolas e midar sin instrucziun a distanza è simpla: testar uschè bleras persunas sco pussibel e chattar uschia ils infectads. «Natiralmain ston ils tests vegnir repetids da temp en temp, damai ch’i sa tracta adina be dad ina analisa dal mument», replitgescha Jon Domenic Parolini. Dentant cun adina puspè testar e prender las mesiras be tar quellas paucas persunas ch'èn positivas, quinta il chantun da pudair tegnair sut controlla la situaziun per che las scolas pon er vinavant instruir al lieu.

Da puspè instruir a distanza duess pir esser l’ultima opziun. Ils dischavantatgs d’ina tala instrucziun sajan sa mussads cleramain suenter l’emprim lockdown il mars passà. Uschia na manchia betg mo per part las structuras dal di als uffants, lur contacts socials u che tschertas famiglias n’hajan er betg l'infrastructura tecnica necessaria. I saja era sa mussà che la forsch tranter quels ch’èn gia buns en scola e quels ch’han problems, s’avria anc pli fitg cun l’instrucziun a distanza. E perquai sajan ils blers ministers d’educaziun chantunals er da l’avis che las scolas stoppian restar avertas uschè ditg sco pussaivel.